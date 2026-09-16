Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-NEC

16/09/2026 | 22:36:29

Inizia il percorso della Juventus di Spalletti in Europa League, il tecnico bianconero cambia modulo e opta per 3-4-2-1 con Woltemade davanti e alle sue spalle Mckennie e Kolo Muani.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Mckennie, Kolo Muani; Woltemade.

All. Spalletti

NEC (3-4-2-1): Crettaz; Storm, Sandler, Kabar; Tahaui, Nejasmic, Geiger, Bischoff; Chery, Lobreton; Sierhuis.

All. Schreuder

Foto: X Juve