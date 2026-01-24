Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Napoli

24/01/2026 | 21:45:58

Spalletti e Conte preparano le rispettive squadre per un Juventus-Napoli molto importante. Il tecnico bianconero conferma il 4-2-3-1 con Conceicao, McKennie e Yildiz alle spalle di David. Conte in emergenza prepara il 3-4-2-1, con Elmas e Vergara alle spalle di Hojlund. Problemi per Milinkovic-Savic, è pronto Meret tra i pali.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu; Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Vergara; Hojlund. All. Conte

foto x juve