Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Napoli

Domani alle 20:45, la sfida tra Juventus e Napoli aprirà la quindicesima giornata di Serie A. Allegri ritrova Danilo, che potrebbe tornare titolare in difesa (è in ballottaggio con Alex Sandro). Dovrebbe farcela Locatelli in mezzo al campo, in avanti Chiesa e Vlahovic. Mazzarri dovrà rinunciare ancora a Mario Rui, spazio dunque a Natan a sinistra con Juan Jesus e Rrahmani centrali. Nessun dubbio a centrocampo con Lobotka in cabina di regia, mentre le mezzali saranno Zielinski e Anguissa. In attacco verso la conferma dal 1′ Osimhen, con Politano e Kvaratskhelia a completare il tridente.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Foto: Twitter Juve