Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Napoli

Finalmente è arrivato il giorno di Juventus-Napoli, domani pomeriggio alle 18.45 le due squadre scenderanno in campo all’Allianz Stadium per il recupero della terza giornata di Serie A 2020-21. Pirlo deve rinunciare a Bernardeschi e Bonucci, positivi al Covid, panchina per Kulusevski dopo l’errore di sabato col Torino. A centrocampo dovrebbe esserci Rabiot e McKennie rischia il posto con Cuadrado avanzato e Danilo ed Alex Sandro sulle fasce in difesa. Dybala è pronto e scalpita per tornare in campo, Morata è in vantaggio per affiancare Ronaldo ma quasi sicuramente l’argentino avrà dei minuti a disposizione nella ripresa.

Gattuso dovrebbe schierare Rrahmani al fianco del rientrante Koulibaly, il kosovaro è in vantaggio su Manolas e Maksimovic, apparsi poco centrati nelle ultime uscite.

E’ una gara che varrà tantissimo in ottica qualificazione in Champions League, ecco le probabili scelte dei due tecnici:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

All. Pirlo. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabiàn; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

All. Gattuso.