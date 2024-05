Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Monza

La Juve chiude il suo campionato ospitando il Monza allo Stadium. Gara tra due squadre senza obiettivi e presumibilmente con molti cambi di formazione da una parte e dall’altra.

In casa Juve, Montero potrebbe optare per un 3-4-3. Out Cambiaso, fermato dal giudice sportivo: al suo posto sulla corsia destra Weah. In mezzo al campo Fagioli farà coppia con Alcaraz. Indisponibile Rabiot. In attacco tridente formato da Chiesa-Milik-Yildiz. In porta Perin.

In casa Monza, Palladino punta su Colpani e Carboni per supportare in attacco Mota Carvalho. A centrocampo Pessina e Bondo con Birindelli e Zerbin sulle corsie esterne. Non al meglio Di Gregorio: se non dovesse farcela, tra i pali toccherà a Sorrentino.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-3): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Weah, Fagioli, Alcaraz, Iling; Chiesa, Milik, Yildiz. All. Montero

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, P. Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Zerbin; Colpani, Carboni; Mota Carvalho. All. Palladino

Foto: twitter Juventus