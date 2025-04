Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Monza

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Juventus e Monza per la trentaquattresima giornata di Serie A. Tudor, senza Vlahovic, cambia l’attacco: Yildiz verso il rientro da titolare sulla trequarti con Nico Gonzalez, alle spalle di Kolo Muani. Conferme in difesa e a centrocampo. Nesta dovrebbe riproporre l’undici che ha perso di misura contro il Napoli.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. All. Nesta

Foto: sito Juventus