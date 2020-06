Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Milan

A poche ora da Juventus-Milan di questa sera, prendono sempre più forma le formazioni che schiereranno Maurizio Sarri e Stefano Pioli. In casa Milan, confermate le indiscrezioni di ieri, con il 4-4-1-1 che vede Donnarumma fra i pali, la difesa composta da Conti, Romagnoli, Kjaer e Calabria, Kessiè e Benancer in mezzo al campo con Paquetà e Calhanoglu sugli esterni. In avanti, il croato Rebic supportato da Bonaventura. In casa Juventus, invece, Danilo ha vinto il ballottaggio con Cuadrado, e scenderà in campo al fianco di Bonucci, De Ligt e Alex Sandro, davanti alla porta difesa da Szczesny. Tuttavia, Cuadrado si gioca un posto nel tridente offensivo, con il brasiliano Douglas Costa che, tuttavia, resta favorito per completare il terzetto d’attacco composto anche da Dybala e Ronaldo. A centrocampo, invece, spazio a Pjanic in regia, con Matuidi e Bentancur a fare da mezzali.

JUVE-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI:

JUVE (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa (Cuadrado), Dybala, Ronaldo. All. Sarri

MILAN (4-4-1-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Paquetà, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic. All. Pioli