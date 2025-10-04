Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Milan

04/10/2025 | 22:10:44

Il match che chiude la 7a giornata di Serie A e che manda il campionato alla sosta per le Nazionali è la sfida tra Juventus e Milan.

In casa Juve possibile emergenza in difesa. La Champions ha mandato nuovamente in infermeria Cabal. Contro il Milan c’è da valutare Bremer. Il brasiliano potrebbe farcela. Anche Thuram non è al meglio e quindi si scaldano McKennie e Koopmeiners qualora il francese dovesse essere non al top. Davanti Conceicao si candida al fianco di Yildiz dietro a Vlahovic, favorito sulla concorrenza.

In casa Milan torna Massimiliano Allegri da avversario allo Stadium. Tomori ha recuperato e va in ballottaggio con De Winter. Estupinian è squalificato e Allegri pensa a Bartesaghi. Possibili anche altre soluzioni come Saelemaekers a sinistra . In attacco ci sarà Pulisic e uno tra Santiago Gimenez e Leao al sui fianco con il Messicano che sembra favorito.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Vlahovic. All. Tudor.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. All. Allegri.

Foto: sito Juventus