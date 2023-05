Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Milan

Il posticipo domenicale della 37a giornata di Serie A vede in campo Juventus e Milan. Ultima allo Stadium per la Juve, il Milan con un punto sarebbe in Champions.

In casa bianconera, Allegri va verso un 3-4-3. Difesa con Gatti, Bremer e Danilo, in mediana Locatelli e Rabiot, sulle fasce Cuadrado e Kostic. In attacco tridente con Chiesa e Di Maria ai lati di Kean.

In casa Milan, 4-2-3-1 per Pioli. Difesa con Thiaw in coppia con Tomori, esterni Calabria e Theo. In mediana Tonali e Krunic. In attacco Messias, Brahim Diaz e Leao alle spalle di Giroud.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean, Di Maria. All.Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Foto: sito Juve