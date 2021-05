Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Milan

All’Allianz Stadium si gioca Juventus-Milan, gara fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League.

Pirlo ritrova Chiesa che si candida per un posto sulla sinistra ed è in vantaggio su McKennie, a destra c’è Cuadrado, in mezzo Bentancur e Rabiot. Cuadrado potrebbe essere arretrato in difesa a scapito di Danilo, in tal caso spazio anche per McKennie a centrocampo.

Davanti a Szczesny saranno De Ligt e Chiellini i centrali, con quest’ultimo che scavalca la concorrenza di Bonucci. In attacco al fianco di Ronaldo solito ballottaggio tra Morata e Dybala che vede lo spagnolo leggermente favorito.

Pioli recupera Mandzukic ma l’ex bianconero andrà in panchina, Castillejo è out perché squalificato, in mediana giocheranno Bennacer e Kessie. Dietro Calabria e Kjaer tornano dal primo minuto dopo la panchina contro il Benevento, Tomori in vantaggio su Romagnoli per l’altro posto al centro della difesa. Calhanoglu, Saelemaekers e Diaz dovrebbero formare il trio dietro Ibra.