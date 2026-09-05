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Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Milan

05/09/2026 | 23:11:09

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Sia la Juventus di Luciano Spalletti sia il Milan di Ruben Amorim vogliono continuare la loro striscia di risultati positivi per rimanere attaccati all’Inter e alla Roma. Spalletti prepara il 4-2-3-1, con Kolo Muani ancora in avanti e Boga sulla sinistra. Amorim, invece, dovrà fare a meno di Gabbia, fermato da un problema alla caviglia.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Lucumi, Bremer, Kalulu; Douglas Luiz, Locatelli; Boga, Nico Gonzalez, Conceicao; Kolo Muani.
All. Spalletti
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Pavlovic, De Winter, Gila; Estupinan, Musah, Modric, Chukwueze; Cisse, Rabiot; Ramos.
All. Amorim
Foto: X Juve