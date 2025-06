Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Manchester City

25/06/2025 | 22:40:08

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Juventus e Manchester City per l’ultima giornata della fase a gironi di Mondiale per Club. Tudor non sembra intenzionato a cambiare molto rispetto alle prime due partite, Gatti dovrebbe ancora partire dalla panchina così come Nico Gonzalez e Vlahovic. Due le possibili novità: Koopmeiners al posto di Conceiçao, non al meglio, e Locatelli a centrocampo.Guardiola dovrebbe schierare l’ex rossonero Reijnders dal 1′ accando a Rodri, ormai completamente recuperato. Haaland punto di riferimento davanti, alle sue spalle l’altro nuovo Cherki, Bernardo Silva e Marmoush.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1) Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush; Haaland. All. Guardiola.

Foto: sito Juventus