Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Lecce

Questa sera Juventus e Lecce apriranno la ventottesima giornata del campionato di Serie A.

In casa bianconera allarme terzini, con il tecnico Sarri che dovrà fare a meno di Danilo, De Sciglio e Alex Sandro. Se a destra giocherà Cuadrado, dalla parte opposta ci sarà Matuidi. In mezzo al campo confermato Pjanic. Il tridente sarà composto da Bernardeschi, Dybala e Ronaldo.

Liverani non potrà contare su Lapadula, in attacco dunque spazio a Babacar. Al suo fianco Falco. In mezzo al campo scalpita Petriccione, che potrebbe avanzare rispetto a uno tra Barak, Mancosu e Tachsidis.

Di seguito le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.

Lecce (5-3-2): Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Babacar. All.: Liverani.

Foto: Twitter ufficiale Juventus