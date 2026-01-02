TOP NEWS
Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Lecce

02/01/2026 | 22:12:45

La Juventus si prepara per la sfida al Lecce allo Stadium, Spalletti prepara il consueto 3-4-2-1 dei bianconeri, pronti ad attaccare il Lecce di Di Francesco. Il tecnico dei salentini conferma il 4-3-3. Nella Juve David favorito in attacco, con Yildiz e Conceicao alle sue spalle.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, N’Dri. All. Di Francesco
