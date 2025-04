Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Lecce

Alle 20.45 domani, la Juventus ospita il Lecce.

In casa bianconera, il dubbio che Tudor si porterà fino a domani sera, sarà Thuram. Il francese ha avuto un affaticamento nella giornata di ieri. Non è al meglio ma potrebbe giocare. Con il francese in campo McKennie a sinistra altrimenti in fascia va Weah. Attacco con Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic. In difesa Kalulu, Veiga e Kelly.

In casa Lecce, Giampaolo potrebbe riconfermare in blocco la formazione che ha pareggiato nell’ultimo turno con il Venezia. In mediana Coulibaly è insidiato da Pierret. Davanti Krstovic supportato da Morente, Helgason e Pierotti

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Morente, Helgason, Pierotti; Krstovic. All. Giampaolo.

Foto: twitter Juventus