Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Lecce

Alle 18 domani la Juve ospita il Lecce, dopo un mese di aprile pessimo, con i bianconeri che vogliono riscattarsi e tornare al successo in ottica Champions. Lecce che è rinfrancato dall’ultima vittoria, che però cerca ulteriori punti per staccare definitivamente la zona retrocessione.

In casa Juve, per la prima volta rosa al completo. Recuperato Kean che partirà dalla panchina. Di Maria è il vero nodo: dovrebbe giocare dall’inizio, anche se non al massimo. Al suo fianco dovrebbe tornare Vlahovic, Sugli esterni De Sciglio e Kostic, con possibile partenza dalla panchina per Cuadrado. Possibile riposo anche per Rabiot a centrocampo. In difesa torna Bremer, che giocherà con Bonucci e Danilo.

In casa Lecce, Baroni non avrà Strefezza, squalificato. In attacco, Oudin dovrebbe nuovamente avanzare la sua posizione, nel tridente con Ceesay e Banda.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Maleh; Oudin, Ceesay, Banda. Allenatore: Marco Baroni.

Foto: twitter Juventus