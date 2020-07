Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus- Lazio

Domani alle 21,45 andrà in scena a Torino la sfida tra Juventus e Lazio. La gara non ha più il fascino di qualche settimana per quanto concerne la corsa allo scudetto a causa del crollo verticale dei biancocelesti che, tuttavia, hanno l’intenzione di ben figurare all’Allianz Stadium.

Maurizio Sarri è intenzionato a confermare il consueto 4-3-3, apportando però alcune modifiche nelle scelte. C’è Szczesny tra i pali. Danilo può essere schierato terzino destro mentre sull’altra fascia c’è Alex Sandro. In difesa giocherà De Ligt mentre Bonucci non è al meglio: le sue condizioni sono da valutare e potrebbe lasciare il posto a Rugani. Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Rabiot ai suoi lati. In attacco spazio a Cristiano Ronaldo, Dybala e Cuadrado, che giocherebbe così al posto di Douglas Costa. Higuain sarà pronto a dare il suo prezioso contributo a gara in corso.

La Lazio di Simone Inzaghi sarà priva di Luis Alberto, oltre a rinunciare al lungodegenti Lulic e Lucas Leiva. Consueta difesa a tre per i biancocelesti che presenteranno Bastos, Luiz Felipe ed Acerbi davanti a Strakosha. Linea di centrocampo a cinque con Lazzari a destra. La sorpresa può essere Djavan Anderson a sinistra, viste e considerate le defezioni di Marusic e Jony. Davanti alla difesa c’è Parolo, mentre Cataldi e Milinkovic Savic agiranno ai suoi lati. In attacco, Caicedo farà coppia con Immobile.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci (Rugani), Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo All: Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Cataldi, Djavan Anderson, Caicedo, Immobile. All : Inzaghi

Foto: profilo ufficiale Juventus