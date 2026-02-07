Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Lazio

07/02/2026 | 21:59:28

Tornano in campo la Juventus e la Lazio, allo Stadium Spalletti conferma il 4-2-3-1 ormai consueto, con Yildiz pronto a tornare titolare, Miretti pronto a giocare al posto di McKennie, non al top. Kelly è in dubbio, con Gatti pronto a vestire una maglia da titolare in caso di forfait. Sarri conferma il tridente Isaksen, Maldini e Pedro.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Maurizio Sarri

