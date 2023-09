Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Lazio

Riparte la Serie A! E La quarta giornata del massimo campionato italiano si aprirà con Juventus–Lazio. Allegri con la coppia d’attacco Chiesa–Vlahovic. Viaggiano verso la conferma sugli esterni favoriti McKennie e Kostic favoriti su Weah e Cambiaso. In difesa Danilo verrà valutato a ridosso del match, in caso di forfait pronto Gatti. Mentre in porta ci sarà il ritorno di Szczesny. Sarri, invece, è alle prese con il ballottaggio a centrocampo tra Guendouzi e Kamada. Nessun dubbio davanti: confermato il tridente Felipe-Immobile-Zaccagni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Foto: Twitter Juventus