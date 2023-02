Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Lazio

Questa sera alle 21:00, all’Allianz Stadium, scenderanno in campo Juventus e Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. Massimiliano Allegri, come annunciato nel corso della conferenza stampa di ieri, dovrà fare a meno di Paul Pogba, a causa di un indolenzimento ai flessori, oltre a Milik e Bonucci. Sulle fasce potrebbe tornare dal 1′ minuto Cuadrado insieme ad Alex Sandro, mentre al centro della difesa il duo brasiliano, composto da Bremer e Danilo. Le chiavi del centrocampo dovrebbero essere affidate a Fagioli, Rabiot e Locatelli. Attenzione all’attacco dove Allegri dovrebbe affidarsi a Kostic, Vlahovic e Chiesa. Per quanto riguarda la formazione biancoceleste, Maurizio Sarri potrebbe affidare la difesa dei pali a Maximiano. Attenzione al centro della difesa con il ritorno dal 1′ di Patric in coppia con Romagnoli. Centrocampo affidato invece a Milinkovic-Savic, Vecino e Luis Alberto. Esterni: Zaccagni e Felipe Anderson, che lascia il posto al centro per il rientro di Ciro Immobile.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.