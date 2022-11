Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Lazio

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Juventus e Lazio per la quindicesima giornata di Serie A. Come annunciato da Allegri, non ci sarà Vlahovic (“non se la sente e resterà fuori”). Locatelli verrà valutato nella mattinata di domenica, così come Cuadrado. I bianconeri dovrebbe ripartire dalla linea a tre composta da Bremer, Bonucci e Danilo. Confermato il centrocampo visto contro l’Hellas Verona. Miretti dal 1′ al fianco di Milik. Chiesa si accomoda in panchina assieme a Di Maria e Paredes, Guardiamo ora la situazione in casa Lazio. Maurizio Sarri dovrà fare ancora a meno di Ciro Immobile: il suo 2022 è finito qui. Ma non solo. Fuori anche Lazzari e Patric in difesa. A destra gioca Hysaj, mentre a centrocampo ci sarà Vecino al fianco di Cataldi e Milinkovic-Savic. Non recupera neanche Zaccagni, ci sarà Cancellieri nel tridente con Felipe Anderson e Pedro.

Juvenus(3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.

Lazio(4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro.

Foto: Twitter Juve