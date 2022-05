Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Lazio

Atteso per domani alle 20:45 il calcio d’inizio di Juventus–Lazio. Nuova occasione per Miretti in mediana, mentre Dybala giocherà la sua ultima partita casalinga con la Vecchia Signora. I biancocelesti dovranno rinunciare a Immobile, mentre non dovrebbero esserci ulteriori problemi per Pedro.

Ecco le probabili formazioni del match.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Lu. Pellegrini; Miretti, Rabiot; Cuadraro, Dybala, Morata; Vlahovic. A disp.: Perin, Pinsoglio, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, Locatelli, Bernardeschi, Aké, Kean. All.: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Luiz Felipe, Kamenovic, Radu, Akpa Akpro, Leiva, Basic, Romero, Cabral. All.: Sarri

Foto: Twitter Juventus