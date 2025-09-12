Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Inter

12/09/2025 | 22:45:07

Si avvicina il derby d’Italia, la Juventus di Tudor sfida l’Inter di Chivu allo Stadium. Il tecnico bianconero opterà per il tradizionale 3-4-2-1, con il terzetto difensivo formato da Gatti, Bremer e Kelly, con Kalulu che dovrebbe agire largo a dstra al fianco di Locatelli e Thuram e McKennie a sinistra. Yildiz certo di una maglia, salgono le quotazioni di Koopmeiners al suo fianco e alle spalle di David. Chivu conferma il 3-5-2, con Akanji pronto al debutto al fianco di Acerbi e Bastoni. Dumfries sulla corsia destra, al suo fianco Barella e Calhanoglu sicuri di un posto, mentre Mkhitaryan parte leggermente favorito nel ballottaggio con Sucic, a sinistra Dimarco. Davanti Thuram e Lautaro intoccabili.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.Inzaghi

FOTO: X Juventus