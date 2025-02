Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Inter

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Inter per la venticinquesima giornata di Serie A. Thiago Motta potrebbe proporre Conceiçao dal primo minuto, con McKennie e Nico sulla trequarti col portoghese e Yildiz verso la panchina. Davanti ancora Kolo Muani. Inzaghi recupera Thuram, ma al momento il favorito per affiancare Lautaro Martinez è Taremi. L’altro ballottaggio è in difesa, con Acerbi in vantaggio su De Vrij.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Foto: Instagram Inter