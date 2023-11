Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Inter

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Inter per la tredicesima giornata di Serie A. Allegri sorride per il recupero di McKennie, Miretti e soprattutto Locatelli, che torna a disposizione e scalpita per giocare titolare: una decisione sul centrocampista ex Sassuolo però sarà presa solo a ridosso della partita. In avanti, Chiesa sicuro di un posto e Vlahovic favorito su Kean e Milik per affiancarlo. Scelte obbligate in difesa per Inzaghi, che deve rinunciare agli infortunati Pavard e Bastoni. Intoccabili a centrocampo e in attacco.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

INTER (3-5-2) Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Foto: Twitter Juve