Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Inter

Alle 21 domani prima semifinale di andata di Coppa Italia. In campo il derby d’Italia tra Juventus e Inter.

Allegri farà qualche cambio rispetto al Verona. In porta ci sarà Perin. A centrocampo torna Rabiot, assente contro il Verona in campionato per squalifica. Ritorno dal 1′ anche per Kostic e per Di Maria e Vlahovic, subentrati sabato sera. Si rivede Chiesa tra i convocati, ma partirà dalla panchina.

In casa Inter, anche per Inzaghi diversi cambi. In porta possibile chance per Handanovic, mentre in difesa scalpitano D’Ambrosio e De Vrij. Sulla destra, Bellanova è in vantaggio su Dumfries; a sinistra torna Dimarco. In attacco Dzeko in vantaggio su Lukaku per far coppia con Lautaro Martinez.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri

INTER (3-5-2) : Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

Foto: twitter Juventus