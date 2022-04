Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Inter

Domani alle 20.45 il derby d’Italia. Una partita fondamentale: chi perde è fuori dalla lotta scudetto, il pari non serve a nessuno.

Pochi dubbi per Max Allegri. In difesa ci si affiderà all’esperienza di Chiellini, reduce dalla vittoria dell’Italia in Turchia. Accanto a lui De Ligt, mentre sulle fasce Danilo e il recuperato Alex Sandro. A centrocampo sicuro di un posto Locatelli, al suo fianco più Zakaria di Rabiot e Arthur. Fantasia, invece, dietro l’unica punta Vlahovic: a Cuadrado, Dybala e Morata il compito di inventare.

Scelte fatte invece per Inzaghi. De Vrij recupera per la panchina, al suo posto D’Ambrosio a formare il terzetto difensivo con Skriniar e Bastoni. Ok Brozovic, ai suoi fianchi Barella e Calhanoglu. Sulle fasce Perisic e Darmian, favorito su Dumfries. In attacco ci saranno Dzeko e Lautaro, con Sanchez pronto a subentrare.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Zakaria; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

FOTO: Twitter Juventus