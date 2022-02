Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Hellas Verona

Il posticipo della domenica della 24a giornata di Serie A è l’atteso Juventus-Verona. Juve che vuole vendicare il ko dell’andata.

C’è tanta curiosità per vedere all’opera i nuovi acquisti in casa bianconera.

Juve con Locatelli squalificato. Zakaria può partire addirittura titolare. Probabile la panchina di Cuadrado reduce da una lunga trasferta sudamericana. Bernardeschi out per affaticamento, assente anche Alex Sandro positivo al Covid. A sinistra ballottaggio De Sciglio-Pellegrini, con il primo favorito. In attacco, spazio al super tridente Dybala, Vlahovic, Morata.

In casa Verona, assente per squalifica il protagonista del successo dell’andata, Giovanni Simeone. Maglia da titolare in gioco tra Kalinic e Lasagna. A centrocampo, Tameze e Ilic sono in ballottaggio per un posto dal via al fianco di Veloso. Gli ultimi arrivati Retsos e Praszelik sono disponibili.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak; Kalinic, Caprari. Allenatore Tudor.

Foto: Twitter Juve