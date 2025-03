Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Genoa

Alle 18 domani, la Juventus ospita il Genoa allo Stadium, gara che segna il nuovo corso bianconero dopo l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Tudor.

In casa Juve, diversi cambiamenti. Dovrebbe tornare la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Veiga è l’alternativa al primo. Modulo con un 3-4-2-1. Rilancio da titolari per Yildiz, Vlahovic e Nico Gonzalez che è in ballottaggio con Weah per la fascia destra. Koopmeiners dovrebbe agire da secondo trequartista insieme a Yildiz alle spalle di Vlahovic. Panchina per Kolo Muani.

In casa Genoa, oltre a Messias, Bani e Cornet Vieira deve fare a meno di Martin, finora sempre utilizzato, ma fuori perché squalificato. Confermata la difesa a 4 con Matturro che dovrebbe giocare a sinistra. Masini-Badelj in ballottaggio in mezzo con Malinovskyi alle spalle di Pinamonti e l’ex Miretti e Zanoli sulle fasce. Tornano disponibili per la panchina Thorsby ed Ekuban, da valutare Vitinha.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kalulu, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Maturro; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All Vieira.

Foto: sito Juventus