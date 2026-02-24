Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Galatasaray
24/02/2026 | 22:20:17
La Juve è chiamata all’impresa, domani, allo Stadium, contro il Galatasaray, per qualificarsi agli ottavi di Champions League. I bianconeri devono rimontare il 5-2 di Istanbul.
In casa bianconera, squalificati Cambiaso e Cabal: McKennie favorito per il ruolo di esterno sinistro in difesa. Yildiz vuole esserci, come confermato da Luciano Spalletti in conferenza stampa e il turno si candida per una maglia da titolare. Ci prova Bremer, ma il brasiliano non dovrebbe partire dal 1′. Occhio a Perin in porta.
In casa Galatasaray, possibile 4-2-3-1, Yilmaz, Sara, Lang alle spalle di Osimhen.
Queste le probabili formazioni:
Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti
Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk
