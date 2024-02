Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Frosinone

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Juventus e Frosinone per la ventiseiesima giornata di Serie A. Allegri dovrebbe riproporre la coppia d’attacco Vlahovic-Chiesa dal 1′. In difesa scelte quasi obbligate, con il ritorno di Bremer e l’infortunio di Danilo. Verso la prima da titolare Alcaraz. Di Francesco si affida agli ex, con Barrenechea che torna a centrocampo. Dubbio in attacco tra Harroui e Reineri, con il primo in vantaggio per completare il tridente con Soulé e Kaio Jorge.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli; Soulè, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco

Foto: Twitter Juventus