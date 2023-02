Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Juventus e Fiorentina per la ventiduesima giornata di Serie A. Allegri dovrà fare a meno ancora degli indisponibili Bonucci, Pogba, Miretti e Milik. Confermata la difesa a tre con Danilo e Alex Sandro ai lati di Bremer. In mezzo al campo favoriti Locatelli e Rabiot, con Cuadrado e Kostic sugli esterni. Possibile tridente in avanti con Chiesa e Di Maria a supporto di Vlahovic. Italiano, invece, dovrà fare a meno degli squalificati Igor e Mandragora. E riproporrà il solito 4-3-3 con Martinez Quarta al suo posto di Igor. A centrocampo out Barak per una sindrome gastrointestinale: dal 1′ c’è Duncan. Nel tridente offensivo Jovic in vantaggio su Cabral, con Kouamé in vantaggio su Saponara e Ikoné

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Di Maria; Vlahovic. All: Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Kouamé. All: Italiano

Foto: Twitter Juve