Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Domani sera all’Allianz Stadium la Juventus ospita la Fiorentina per un posto in finale di Coppa Italia. S riparte dall’1-0 della Juve strappato al Franchi all’andata.

In casa Juve, è emergenza a centrocampo. Allegri dovrebbe varare un 4-4-2 con Perin in porta, De Sciglio e Alex Sandro sugli esterni. Centrali De Ligt e Bonucci.

A centrocampo, Bernardeschi, Zakaria, Danilo che torna in mediana e Rabiot. In attacco Vlahovic e Morata.

In casa Fiorentina, Terracciano in porta. Venuti ancora titolare, a comporre la difesa con Milenkovic, Igor e Biraghi. In attacco, ballottaggio tra Ikoné e Saponara per prendersi una maglia da titolare sulla sinistra, nel tridente che vedrà Cabral punta centrale e Nico Gonzalez sulla destra.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.

Foto: Twitter Juve