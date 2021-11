Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

All’Allianz Stadium la Juventus domani ospita la Fiorentina dopo la vittoria in Champions League sullo Zenit, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2021-22.

Allegri pensa di confermare quasi in toto la formazione che ha battuto i russi martedì sera. Davanti a Szczesny spazio a Danilo, De Ligt, Bonucci, favorito su Chiellini, e Alex Sandro. Cuadrado scalpita per un posto e lotta con Alex Sandro, con il colombiano titolare Danilo traslocherebbe a sinistra). In mediana Chiesa, McKennie, Locatelli e Bernardeschi e tandem Dybala-Morata in attacco.

Quattro assenze per Italiano: Gonzalez ancora fuori per il Covid-19, oltre ai lungodegenti Dragowski, Pulgar e Kokorin.

Nel suo 4-3-3 confermato Terracciano in porta, davanti a lui Quarta potrebbe lasciar posto all’esperienza di Nastasic, per formare la coppia serba con Milenkovic. Sugli esterni Odriozola e Biraghi, in mediana salgono le chance di Duncan per affiancare Torreira e Bonaventura, favorito su Castrovilli. In avanti zero dubbi per Vlahovic e Saponara: solita bagarre tra Callejon e Sottil, con lo spagnolo leggermente più avanti nelle gerarchie.