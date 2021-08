Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Empoli

La prima Juve senza Ronaldo ospita la neopromossa Empoli, dopo il passo falso di Udine.

In casa Juve, l’infortunio di Ramsey apre il ballottaggio Danilo-Locatelli in mezzo al campo con il campione d’Europa favorito. Possibile un tridente leggero con Dybala, Chiesa e Kulusevski.

In casa Empoli, probabile stesso 11 con cui è partito con la Lazio, ad eccezione del cambio Haas-Stulac. Tuttavia ci sono due pedine nuove a disposizione di mister Andreazzoli: l’attaccante in prestito dall’Inter Andrea Pinamonti, già ufficializzato, e il difensore centrale Lorenzo Tonelli, di ritorno in Toscana.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Danilo, Locatelli; Chiesa, Dybala, Kukusevski. Allenatore: Allegri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli

