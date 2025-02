Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Empoli

La Juventus, dopo due sconfitte di fila con Napoli e Benfica, cerca di risollevarsi ospitando l’Empoli.

Tante le defezioni in casa juventina. Kalulu è fuori causa, subito in campo il nuovo acquisto Renato Veiga in difesa con Gatti. Savona recupera ma è in dubbio. Qui si aprono alcuni scenari. O Weah di nuovo a destra come terzino, quindi McKennie agirà a sinistra visto che non c’è Cambiaso. Oppure, se dovesse giocare Savona (o perché no il giovane Alberto Costa), agirebbe Weah a sinistra e McKennie in mediana.

Kolo Muani titolare al posto di Vlahovic, con Yildiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez alle sue spalle.

Per l’Empoli, due gli squalificati: mancheranno sia Grassi che Pezzella. Due anche i ballottaggi: attenzione a De Sciglio che insidia Marianucci. E ad Anjorin in pole però su Fazzini.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Marianucci; Gyasi, Henderson, Maleh, Cacace; Esposito, Anjorin; Colombo. All. D’Aversa

Foto: X Juve