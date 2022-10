Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Empoli

L’11a giornata di Serie A si apre domani sera con l’anticipo tra Juventus ed Empoli all’Allianz Stadium. Juve che cerca la risalita dopo la vittoria nel derby.

In casa bianconera, diverse defezioni per Allegri, che ha annunciato ancora le assenze di Pogba e Chiesa. Out anche Bremer, si va verso un 3-5-2 con Rugani pronto a sostituire il brasiliano. In mediana, McKennie, Rabiot e ballottaggio Locatelli-Paredes per il ruolo di play. In attacco, Vlahovic-Milik.

In casa Empoli, possibile 4-3-1-2, con Destro e Satriano in avanti.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Locatelli. Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.

Empoli (4-3-1-2): Vicario: Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Balzanzi; Destro, Satriano. All. Zenetti.

Foto: twitter Juve