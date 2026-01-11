Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Cremonese
11/01/2026 | 23:10:31
La Juventus di Spalletti torna alla carica nella corsa Champions e sfida la Cremonese allo Stadium. In avanti David favorito, ballottaggio tra Kelly e Koopmeiners in difesa in favore dell’inglese. Nicola conferma il 3-5-2.
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri; Zerbin, Vandeputte, Grassi, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
foto x juventus