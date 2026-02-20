Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Como
20/02/2026 | 21:45:49
La gara delle 15 di domani in Serie A vede la sfida tra Juventus e Como.
L’infortunio di Holm e la squalifica di Kalulu porteranno McKennie ad agire da esterno destro della difesa, ennesimo ruolo dell’ americano. Recuperato David che sarà al centro dell’attacco. Gatti torna titolare al centro della difesa vista l’assenza di Bremer.
In casa Como, squalificato Nico Paz. Morata torna a disposizione, avendo scontato il turno di squalifica nel recupero contro il Milan. Vojvoda gioca da esterno alto. Soliti ballottaggi Kempf/Duego Carlos e Smolcic/Van der Brempt.
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz. All. Spalletti
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Baturina, Rodriguez; Douvikas.. All. Fabregas
Foto: sito Juventus