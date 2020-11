Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Cagliari

L’ultimo anticipo del sabato dell’8a giornata di Serie A vede la sfida tra Juventus e Cagliari all’Allianz Stadium.

la Juve vuole riscattare la delusione dopo il pareggio al 95′ a Roma con la Lazio. Pirlo perde Chiellini e Bonucci ma recupera De Ligt che affiancherà Demiral. In attacco, Dybala ancora in panchina mentre Chiesa recupera e parte dall’inizio.

In casa Cagliari assenze pesanti causa Covid. Out Godin, Nandez non convocato per precauzione. Assente anche Lykogiannis, emergenza in difesa. In attacco Joao Pedro e Simeone inamovibili, solito ballottaggio Ounas-Sottil con l’azzurrino favorito.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, DeLigt, Danilo; Cuadrado, McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco.

