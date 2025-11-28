Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Cagliari

28/11/2025 | 22:06:15

Alle 18, domani, la Juventus ospita il Cagliari allo Stadium.

In casa bianconera, Spalletti avrà a disposizione Vlahovic, che dovrebbe tornare dal 1′ dopo il fastidio al flessore. Ritrova una maglia da titolare anche Yildiz, che affiancherà Conceiçao sulla trequarti alle spalle del serbo. In difesa recupera Gatti, ma il terzetto difensivo sarà composto da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. Locatelli e Thuram in mediana.

In casa Cagliari, 3-5-2 per Pisacane che è pronto a puntare sulla coppia d’attacco Esposito-Borrelli. Non saranno a disposizione Mina, Mazzitelli, Rog, Belotti e Zé Pedro. Gli esterni saranno Felici e Palestra. In difesa soluzione Pintus come centrale.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Pintus, Luperto; Felici, Deiola, Prati, Folorunsho, Palestra; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

Foto: sito Juventus