Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Cagliari

La Juventus dopo il successo contro il Bologna torna in campo nell’ultima gara del 2021 e affronterà un Cagliari in piena crisi. In difesa De Sciglio è in vantaggio su Cuadrado diffidato. A centrocampo ci saranno Mckennie e Locatelli con Rabiot. Davanti Kean è in vantaggio su Kulusevski per comporre il trio offensivo con Bernardeschi e Morata. Nei sardi Mazzarri si affida ancora una volta al duo Joao Pedro-Pavoletti. Ecco le probabili formazioni del match:

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean. All. Allegri

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

FOTO: Twitter Juve