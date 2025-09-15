Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Borussia Dortmund
15/09/2025 | 21:50:20
Esordio per la Juventus in Champions League, con una classica, che è stata anche una finale di Champions, amara, per i bianconeri. A Torino arriva il Borussia Dortmund.
In casa bianconera, nessun cambiamento in difesa rispetto alla vittoria contro l’Inter, confermato il trio Gatti-Bremer-Kelly. A destra dovrebbe agire ancora Kalulu, a sinistra c’è Andrea Cambiaso, squalificato in campionato. Ancora lavoro personalizzato per Conceicao, che resta da valutare. In avanti David verso una maglia da titolare, dovrebbe essere preferito a Vlahovic. Alle spalle di David giocherà uno tra McKennie e Openda al fianco di Yildiz.
In casa Borussia Dortmund, possibile 3-4-3 per Kovac. Tridente con Adeyemi, Guirassy e Beier.
Queste le probabili formazioni:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; David. All. Tudor
BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. All. Kovac
Foto: sito Juventus