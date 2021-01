Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Bologna

Pirlo ritrova De Ligt e Demiral, pedine importanti in difesa, ma non ci saranno Alex Sandro e Dybala, in avanti il tandem Morata-Ronaldo.

Mihajlovic proverà a mettere in difficoltà la Juve con Orsolini, Soriano e Vignato dietro l’unica punta Barrow.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Ronaldo.

All. Pirlo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow.

All. Mihajlovic.

