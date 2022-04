Per i bianconeri tornano a disposizione Morata e De Sciglio, entrambi candidati a partire dal 1′. Chiellini in vantaggio su Bonucci nel ballottaggio in difesa al fianco di De Ligt. A centrocampo scelte obbligate Danilo che potrebbe giocare in mediana con Rabiot. In attacco, si va verso il tridente Dybala, Vlahovic, Morata.

In casa Bologna, Orsolini e Soriano in vantaggio su Barrow e Svanberg. Recupera De Silvestri per la panchina.