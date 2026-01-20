Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Benfica

20/01/2026 | 22:01:56

La Juventus ospita domani il Benfica per ottenere la matematica qualificazione ai playoff di Champions.

In casa bianconera, Spalletti si affida ancora a David nel ruolo di centravanti. Sulla trequarti è intoccabile Yildiz. Confermato Miretti trequartista, McKennie agisce largo a destra. A differenza di Cagliari, si rivedono Thuram in mediana con Locatelli e Di Gregorio tra i pali.

Per il Benfica, Mourinho senza gli infortunati Bah, Lukebakio e Rios. Sulla sinistra c’è l’ex Roma Dahl, davanti la certezza è Pavlidis.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Locatelli; McKennie, Miretti; Yildiz; David. All. Spalletti

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho

Foto: sito Juventus