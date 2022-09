Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Benfica

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Juventus e Benfica per la seconda giornata della fase a gironi. Massimiliano Allegri si prepara a schierare nuovamente un 3-5-2, In porta Perin, con Bremer, Bonucci e Danilo a comporre la difesa a 3. Sulle fasce pronti Cuadrado e Kostic, mentre il terzetto dei centrocampisti sarà composto da Miretti, Paredes e McKennie. Pochi dubbi in attacco, spazio a Vlahovic e Milik. Il Benfica, invece, scenderà in campo con il solito 4-2-3-1. Tra i pali Vlachodimos, con Gilberto, Antonio Silva, Otamendi e Grimaldo. A centrocampo Florentino ed Enzo Fernandez, con Neres, Rafa Silva e Joao Mario sulla linea dei trequartisti. In attacco spazio a Goncalo Ramos.