Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Benevento

Alle 15.00 allo Juventus Stadium, la Juve ospita il Benevento. Pirlo sfida Inzaghi dopo il pareggio dell’andata in Campania. I bianconeri cercano il successo per alimentare ancora speranze scudetto, il Benevento cerca punti pesanti per la salvezza.

Pirlo deve fare a meno di Cuadrado squalificato e degli assenti Demiral, Alex Sandro, Dybala e Ramsey. In attacco Ronaldo-Morata, in difesa Bernardeschi terzino sinistro.

In casa Benevento, Inzaghi deve fare a meno degli squalificati Glik e Schiattarella, oltre che di DePaoli, Iago Falque e Letizia.

Queste le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò, Tuia, Caldirola, Barba; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Tello; Caprari, Lapadula. Allenatore: Filippo Inzaghi.

