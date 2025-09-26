Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Atalanta

26/09/2025 | 22:00:47

Tornano in campo Juventus e Atalanta, che allo Stadium si ritroveranno l’una davanti all’altra nel match in programma domani alle 18. Tudor conferma il 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta, difesa a tre con Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo spazio a McKennie a destra, Locatelli e Thuram in mezzo con Cambiaso a sinistra. Zhegrova e Yildiz agiranno alle spalle di David. Juric rilancia il 3-4-2-1 con Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti e Ahanor. A destra Bellanova, in mezzo de Roon e Pasalic, Zappacosta largo a sinistra. De Ketelaere e Sulemana alle spalle di Krstovic.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Igor Tudor

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric

FOTO: Sito Juventus