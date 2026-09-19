Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Atalanta
19/09/2026 | 22:08:30
Il big match della quinta giornata di Serie A si gioca all’Allianz Stadium di Torino, dove la Juventus ospita l’Atalanta. I bianconeri, reduci dalla super vittoria in Europa League contro il NEC, devono ritrovare la vittoria in campionato che manca dalla seconda giornata. I bergamaschi, stoppati dal Cagliari nello scorso turno, devono dare delle risposte.
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Sarr; McKennie; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani.
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Kolasinac; Kessie, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe.
Foto: X Juventus